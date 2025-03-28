南華早報：港府發現李嘉誠要賣巴拿馬港口 第一時間就聯繫 

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-28 09:30

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據香港《南華早報》周四（27 日）報導，目前距離李嘉誠旗下香港長江和記集團與美國貝萊德集團牽頭的財團簽署兩座巴拿馬港口股權交易的截止日期，僅剩一周時間，但該公司和香港特區政府的博弈仍在繼續。目前長和集團和港府仍在商討「合理解決辦法」。

消息人士周三透露，港府在 3 月 4 日意外得知長和集團將向美方出售其所有海外港口業務後，立即與該公司聯繫。一位港府消息人士表示：「雙方此後一直保持聯繫，試圖找到一個合理解決辦法。」

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長和集團在公告中表示，將出售其在 23 個國家 43 個港口的 199 個泊位的權益，包括在巴拿馬運河兩端的港口運營權益，價值高達 230 億美元。長和集團預計將從這筆交易中獲得 190 億美元現金。

香港特區行政長官李家超 18 日稱，社會對該事件的關切值得重視，港府已經要求外國政府為香港企業提供公平營商環境，反對使用脅迫手段。李家超表示，任何交易都必須符合法律法規要求，港府會依法依規處理。

香港《大公報》已經三次刊發評論，批評長和集團這筆交易將會損害國家利益。

美國總統川普則對這筆交易大加讚揚，稱「美國正在奪回巴拿馬運河」。

法律和政治界分析人士表示，長和集團陷入兩難，在當前國際局勢大背景下，無論選擇退出交易還是繼續推進交易，都無法全身而退。

一位專門從事商業交易的律師表示，常見買賣協議通常會包含違約條款，以明確違約方的責任和義務以及非違約方的補救措施。這或許為以合理方式終止交易提供了一些可供協商和操作的空間。

還有專業人士說，如果政府確認涉及非法，也可以介入，停止交易。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，如果長和集團繼續推進交易，北京肯定不滿，目前還無法確認中方會採取何種措施。