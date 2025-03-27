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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股AFRM-US的目標價調降至76元，幅度約3.18%

鉅亨網新聞中心 2025-03-27 22:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)提出目標價估值：中位數由78.5元下修至76元，調降幅度3.18%。其中最高估值85元，最低估值56元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予Affirm控股評價：積極樂觀15位、保持中立10位、保守悲觀0位。

Affirm控股今(27日)收盤價為46.99元。近5日股價上漲3.18%，標普指數上漲0.65%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AFRM市場預估目標價

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