緬甸遭強震襲擊 國際錫價跳漲

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-29 10:16

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緬甸周五 (28 日) 下午發生芮氏規模 8.2 強震，軍政府罕見向外求援，目前至少 144 人死，但隨著搜救行動持續，傷亡人數可能增加。由於緬甸是錫的主要生產國，國際錫價聞訊跳漲。

路透報導，倫敦金屬交易所 (LME) 的錫價周五上漲 2.5% 至每公噸 36140 美元，稍早曾觸及每公噸 36635 美元，是 3 月 14 日以來最高。若錫價衝上每公噸 37100 美元，將是 2022 年年中迄今最高價。

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緬甸是全球第三大錫生產國，也是中國的主要供應國，錫礦主要集中在的佤邦 (Wa State)，占全國錫產量的 70%，距離震央瓦城 (Mandalay) 約 425 公里遠。

目前並未傳出和佤邦有關的災情，根據美國地質調查局 (USGS) 地圖，佤邦附近的地震規模約 4，而震央是 8。

佤邦早在 2023 年 8 月就暫停了區域內所有礦場的作業，以保護資源。根據周三發布的通知，佤邦政府原訂 4 月 1 日與 Manxiang 礦區的投資人開會，討論恢復採礦的議題。

國際錫礦協會 (ITA) 資深市場分析師 Tom Langston 說：「LME 價格上漲，可能是投機買盤驅動的，但情況應該很快就能清楚一些。」

錫價今年迄今一共已上漲 24%，因為緬甸限制供應，而且 Alphamin Resources(AFM-US) 暫停該公司剛果 Bisie 錫礦的採礦作業，Bisie 是全球第三大錫礦礦場，因為反叛軍推進自 3 月中旬起暫停採礦。

交易員說，就算緬甸沒有發生強震，佤邦也要花上好幾個月才有可能完全恢復採礦，剛果的情況也類似，在衝突找到全面的解決方案之前，都無法恢復合法採礦。

LME 登記倉庫的錫庫存，正處於至少 2023 年年中以來最低水準，而且有 40-50% 的錫權證掌握在某一家實體公司手中。