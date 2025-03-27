巴克萊：川普可能下周對多達25個國家徵收對等關稅

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-27 13:30

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根據巴克萊銀行分析師指出，美國總統川普很可能在下周宣布對多達 25 個國家，實施潛在的互惠關稅。

近期媒體報導顯示，川普在 4 月 2 日備受期待的宣布中，將會推出比最初預期更具針對性的關稅措施，目標鎖定約 15 個白宮認為與美國存在貿易失衡的國家。

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川普也預計將對汽車、製藥和半導體產業祭出關稅，儘管這些措施是否會在 4 月 2 日他所謂的「解放日」聲明中一併公布，目前尚不清楚。

同時，川普總統已暗示他將尋求限制其關稅計畫的豁免範圍。總統在周二晚間接受保守派電視新聞網 Newsmax 的採訪時表示，他不想對即將實施的關稅徵收「過多的例外」，他先前曾威脅稱，這些關稅可能會與外國對美國商品徵收的任何關稅相匹配。

川普總統表示：「我可能會比互惠更寬容，因為如果我採取互惠措施，對人們來說將會非常艱難。」

巴克萊分析師 Michael McLean 領導的團隊在一份客戶報告中預測，川普總統可能會援引一項賦予他緊急經濟權力的法律，對「15 至 25 個國家」實施關稅。

分析師表示：「總統選擇使用的法律授權非常重要，因為它將決定關稅實施的速度。」 他們補充說：「根據他過去的行動，我們認為川普總統不太可能等待實施互惠關稅。」

報告進一步指出，那些與美國存在最大商品貿易逆差以及擁有最高關稅和非關稅貿易壁壘的國家，可能成為互惠關稅的目標。