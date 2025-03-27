OpenAI宣布採用MCP協議 AI工具標準化跨出關鍵一大步

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-27 14:17

‌



OpenAI 宣布將全面支援由競爭對手 Anthropic 開發的 Model Context Protocol (MCP) 標準，這項決定讓 AI 產業在工具和數據連接標準化方面邁出了關鍵一步。

MCP 是什麼？

‌



可以把 MCP 想像成 AI 模型的「USB 介面」，它提供了一個統一的標準，讓 AI 智能體能夠連接不同的工具和資料來源。就像可以用 USB 介面連接 U 盤或行動硬碟，MCP 也可以讓 AI 智能體實現網路搜尋工具、資料庫查詢工具等「即插即用」的擴充能力。

MCP 允許模型從業務工具、軟體、內容庫和應用開發環境等資料來源取得資料來完成任務，並能使開發者能夠在數據源和 AI 驅動的應用（如聊天機器人）之間建立雙向連接。

根據聲明，OpenAI 將在其產品線中加入對 MCP 的支援：

即日起在 Agents SDK 中可用

即將支援 ChatGPT 桌面應用

即將支援 Responses API

奧特曼表示：「人們喜愛 MCP，我們很高興能在我們的產品中添加支援。」OpenAI 計劃在未來幾個月內分享更多關於其 MCP 計劃的細節。

Anthropic 首席產品長 Mike Krieger 在社群平台 X 上發文，「很高興看到 MCP 的熱情發表到了 OpenAI——歡迎！」

自 Anthropic 開源 MCP 以來，包括 Block、Apollo、Replit、Codeium 和 Sourcegraph 在內的多家公司已為其平台添加了 MCP 支援。