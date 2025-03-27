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胡潤全球富豪榜揭曉！馬斯克第四度成世界首富 川普躍最富有美國總統

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-27 11:42

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美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。（圖：Shutterstock）

2025 胡潤全球富豪榜周四（27 日）揭曉，全球新增 163 位十億美金企業家，總數創歷史新高，達到 3,442 人，且美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克五年內第四度成為世界首富。

美國是世界十億美金企業家最多的國家，有 870 人，比去年增加 70 人。中國排第二，有 823 人，增加 9 人。印度排第三，有 284 人，增加 13 人。


馬斯克五年內第四次成為世界首富，擁有人民幣 3.07 兆元的財富，激增 82%，得益於美國總統川普當選後特斯拉股價飆漲。

亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯以人民幣 1.94 兆元位居全球第二，財富躍增 44%。

隨著 Meta(META-US) 在人工智慧（AI）領域的投資獲得回報，臉書創辦人扎克伯格以人民幣 1.77 兆元的財富首次躋身世界前三，增長 53%。

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳的財富大增近兩倍，達到 9,350 億元，是全球第 11 大富豪。

川普成為歷史上最富有的美國總統，他的財富幾乎增加了兩倍，達到人民幣 525 億元，躋身胡潤全球富豪榜前 500 名，得益於他在 Truth Social 持有 53% 股份。

字節跳動創始人張一鳴取代「瓶裝水大王」鍾睒睒，成為中國首富，得益於字節跳動因 AI 業務的勢頭和前景帶來的估值上漲。張一鳴的財富達到人民幣 4,350 億元，驟增 76%。

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胡潤馬斯克張一鳴川普

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