事關國際消費中心城市建設 中國發布政策

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-27 09:42

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中國國務院辦公廳周三（26 日）轉發商務部《關於支持國際消費中心城市培育建設的若干措施》，為支持上海市、北京市、廣州市、天津市、重慶市加快國際消費中心城市培育建設，全方位擴大國內需求，制定了一系列政策。

以下是《若干措施》的十大要點：

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1、開展汽車流通消費改革試點，因地制宜發展汽車賽事、房車露營等消費新場景，擴大汽車後市場消費。

2、推動人工智慧、虛擬實境、大數據等技術在消費領域深化應用，打造一批「人工智慧 + 消費」場景。持續展開消費品以舊換新，加快推廣智慧家居、智慧家電、智慧網聯新能源車等產品。

3、積極推進首發經濟。辦好精品首發季活動，支持相關城市打造各具特色的首發活動品牌，提升國際消費中心城市的消費引領力。支持國內外優質品牌展開新品首發首秀首展活動，為進口首發新品提供通關便利。打造一批全球新品首發地標，做強做優時裝周、汽車展等平台載體。吸引全球優質品牌開設首店，設立研發設計中心和地區總部，完善首發經濟生態鏈。

4、有序擴大單方面免簽國家範圍，提升外籍人員過境免辦簽證政策效能，推動相關城市實施過境免簽政策區域聯動。改善外籍人員入境通關手續，在入境區域提供入境服務指南、通訊服務、外幣兌換、移動支付等一攬子服務。支持相關城市增設境外直飛航線。

5、著力完善多層次、多元化支付服務體系，推動更多商戶開通境外銀行卡受理功能，支持更多境外電子錢包在境內使用。打造一批國際消費集聚區和入境消費友好型商圈。完善公共場所多語種標識及導覽設施，設立外籍人員服務熱線。

6、支持舉辦更多高水準國際體育賽事、演出演藝活動。進一步改善營業性演出、體育比賽等活動審批和安全許可流程，縮短審批時限，壓減審批材料，推廣「全程網辦」、「一網通辦」。

7、展開零售業創新提升試點，推動零售商業設施改造升級、數位化賦能、多元化創新。根據城市功能定位，實施批發業高質量發展工程，加快推動批發企業經營模式創新，推進批發市場智慧化建設。

8、探索在具備安全條件的地區開通低空物流航線、開發低空旅遊項目，拓展低空消費場景。

9、落實市內免稅店政策，推動已批准設立的市內免稅店儘快完成建設並營業。鼓勵國產名特優新產品、國貨「潮品」進市內免稅店和口岸出境免稅店銷售。