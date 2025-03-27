國台辦接獲323封「台獨打手」舉報信 曹興誠、吳思瑤等11人名單曝

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-27 07:30

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中國國務院台辦發言人陳斌華周三（26 日）表示，國務院台辦政府網站當天上午 8 時推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」後，舉報踴躍，截至下午 5 時共收到舉報郵件 323 封。

據《中新網》報導，陳斌華說，經梳理已收到的舉報線索，被舉報人員包括台灣地區內部事務主管部門負責人劉世芳，民進黨「立委」沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院」金主曹興誠，「深綠」牙醫史書華，「台獨」網紅溫子渝（八炯）、陳柏源等。

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陳斌華稱，舉報郵件均控訴相關人員行徑惡劣，如羅織罪名打壓在野黨、威脅解散愛國統派團體、蓄意羈押支持兩岸關係和平發展人士、公然侵害陸配正當權益，表達對受其打壓迫害的強烈憤慨。

陳斌華表示，北京將進一步核查相關舉報資料，堅持以事實為依據、以法律為準繩，對這些打手、幫凶依法追責。