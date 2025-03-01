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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估上修至-0.42元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-01 02:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.43元上修至-0.42元，其中最高估值-0.39元，最低估值-0.52元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.39(-0.39)-0.46-0.281.63
最低值-0.52(-0.52)-0.91-1.29-1.7
平均值-0.43(-0.44)-0.62-0.660.24
中位數-0.42(-0.43)-0.6-0.610.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.001.66億4.28億21.08億
最低值0.00-8,290萬1,000萬2.09億
平均值0.002,967萬1.90億12.58億
中位數0.001,855萬1.90億10.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.76-0.96-0.41-0.99-0.31
營業收入86萬181萬71萬0.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSMMT

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