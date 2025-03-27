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鉅亨速報 - Factset 最新調查：信達思CTAS-US的目標價調升至211元，幅度約3.43%

鉅亨網新聞中心 2025-03-27 06:17


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對信達思(CTAS-US)提出目標價估值：中位數由204元上修至211元，調升幅度3.43%。其中最高估值245元，最低估值161元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予信達思評價：積極樂觀6位、保持中立11位、保守悲觀4位。

信達思今(27日)收盤價為204.71元。近5日股價上漲3.43%，標普指數上漲0.65%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CTAS市場預估目標價

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