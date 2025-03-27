鉅亨速報 - Factset 最新調查：信達思CTAS-US的目標價調升至211元，幅度約3.43%
鉅亨網新聞中心 2025-03-27 06:17
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對信達思(CTAS-US)提出目標價估值：中位數由204元上修至211元，調升幅度3.43%。其中最高估值245元，最低估值161元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予信達思評價：積極樂觀6位、保持中立11位、保守悲觀4位。
信達思今(27日)收盤價為204.71元。近5日股價上漲3.43%，標普指數上漲0.65%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 信達思(CTAS-US)大漲5.76%，報204.6美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SailPoint, Inc.(SAIL-US)EPS預估上修至0.14元，預估目標價為27.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics IncSMMT-US的目標價調升至35元，幅度約4.48%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至7.57元，預估目標價為158.00元
上一篇
下一篇