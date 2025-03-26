鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至5.83元，預估目標價為81.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-26 20:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.03元下修至5.83元，其中最高估值7.95元，最低估值5.09元，預估目標價為81.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.95(7.95)
|10.33
|11.13
|最低值
|5.09(5.09)
|6.85
|7.06
|平均值
|6.09(6.14)
|8.24
|8.99
|中位數
|5.83(6.03)
|8
|9.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|328.16億
|365.79億
|391.30億
|最低值
|301.36億
|307.39億
|316.69億
|平均值
|317.82億
|330.01億
|340.87億
|中位數
|318.22億
|328.87億
|334.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.24
|16.75
|11.81
|6.46
|4.15
|營業收入
|277.49億
|461.53億
|503.79億
|409.19億
|403.23億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至7.4元，預估目標價為85.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司LYB-US的目標價調降至82元，幅度約3.53%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至6.29元，預估目標價為82.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至6.03元，預估目標價為82.00元
上一篇
下一篇