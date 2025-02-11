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鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至6.29元，預估目標價為82.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 20:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.54元下修至6.29元，其中最高估值8.02元，最低估值4.47元，預估目標價為82.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.02(8.74)10.3311.13
最低值4.47(4.47)6.217.06
平均值6.31(6.5)8.259.08
中位數6.29(6.54)8.149.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值329.73億365.79億391.30億
最低值301.36億307.39億316.69億
平均值319.23億332.28億344.34億
中位數319.18億330.55億334.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.2416.7511.816.464.15
營業收入277.49億461.53億503.79億409.19億403.02億

詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYB

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