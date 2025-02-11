鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至6.29元，預估目標價為82.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-11 20:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.54元下修至6.29元，其中最高估值8.02元，最低估值4.47元，預估目標價為82.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.02(8.74)
|10.33
|11.13
|最低值
|4.47(4.47)
|6.21
|7.06
|平均值
|6.31(6.5)
|8.25
|9.08
|中位數
|6.29(6.54)
|8.14
|9.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|329.73億
|365.79億
|391.30億
|最低值
|301.36億
|307.39億
|316.69億
|平均值
|319.23億
|332.28億
|344.34億
|中位數
|319.18億
|330.55億
|334.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.24
|16.75
|11.81
|6.46
|4.15
|營業收入
|277.49億
|461.53億
|503.79億
|409.19億
|403.02億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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