鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估下修至0.69元，預估目標價為24.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-26 22:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對KRC臨時(KIM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.7元下修至0.69元，其中最高估值0.75元，最低估值0.6元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.75(0.75)
|0.82
|0.9
|0.79
|最低值
|0.6(0.6)
|0.58
|0.77
|0.79
|平均值
|0.69(0.69)
|0.73
|0.81
|0.79
|中位數
|0.69(0.7)
|0.75
|0.79
|0.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.61億
|23.61億
|24.56億
|25.43億
|最低值
|20.57億
|21.12億
|16.58億
|25.43億
|平均值
|21.27億
|22.07億
|21.92億
|25.43億
|中位數
|21.10億
|21.83億
|22.54億
|25.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.25
|1.60
|0.16
|1.02
|0.55
|營業收入
|10.58億
|13.65億
|17.28億
|17.97億
|20.58億
詳細資訊請看美股內頁：
KRC臨時(KIM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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