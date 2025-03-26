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鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估下修至0.69元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-26 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對KRC臨時(KIM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.7元下修至0.69元，其中最高估值0.75元，最低估值0.6元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.75(0.75)0.820.90.79
最低值0.6(0.6)0.580.770.79
平均值0.69(0.69)0.730.810.79
中位數0.69(0.7)0.750.790.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.61億23.61億24.56億25.43億
最低值20.57億21.12億16.58億25.43億
平均值21.27億22.07億21.92億25.43億
中位數21.10億21.83億22.54億25.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.251.600.161.020.55
營業收入10.58億13.65億17.28億17.97億20.58億

詳細資訊請看美股內頁：
KRC臨時(KIM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKIM

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