裕隆集團新春團拜 嚴陳莉蓮：Team裕隆 調整腳步再出發

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-07 13:05

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裕隆集團今 (7) 日舉辦新春團拜，執行長嚴陳莉蓮表示，去年下半年起陸續遇到環境逆風，「但不要氣餒，今年是集團調整腳步、整裝再出發的一年」，並喊出「Team 裕隆、團結裕隆」。

嚴陳莉蓮今日向集團員工拜晚年，並透過新春團拜，表達感謝員工一年來的努力與付出。

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嚴陳莉蓮指出，去年上半年集團公司有不錯的開局，但下半年開始陸續遇到環境的逆風，使目標受到一些阻礙，喊話「大家不要氣餒」，集團創立 70 多年來，每每都在大風大浪中不斷前進、愈挫愈勇。

嚴陳莉蓮表示，今年是集團調整腳步、整裝再出發的一年，會繼續帶領大家在既有的基礎上，開創更好的未來。

裕隆目標，今年以多元品牌全力打造台灣普及的電動車市場，並發展多元發展移動服務生態系。

在新產品方面，裕隆集團說明，除了納智捷和 Nissan 品牌的乘用車領域持續推新產品，中華車也將推全新自主開發的 3.5 噸電動商用車，搭配現行電動輕商貨車，建構更完整電動商用車產品線。

而 LINE GO 平台會員數目標突破 480 萬，會繼續擴大 n7 綠能車隊，且更進一步串連多家充電合作夥伴，打造整合式充電地圖，實現便捷的一站式綠能體驗。

裕融企業則穩步推進台灣金融、海外金融和能源投資三大領域，其中，在菲律賓市場，將進一步擴大醫療設備分期業務，並拓展相關金融服務，而馬來西亞預計 5 月起正式開業，涵蓋醫療設備、商用車等多樣化產品，並同步評估拓展至其他業務。