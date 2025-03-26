〈裕隆集團展望〉裕隆城業績優預期 待活化資產還有這些
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-26 16:11
裕隆 (2201-TW) 今 (26) 日召開法說會時指出，大客戶鴻華先進 - 創 (2258-TW) 不受美國關稅議題影響，預估今年對客戶的生產代工量有望與去年差不多，而新店裕隆城營運有成，後續也可能持續活化資產，包括裕隆城住宅區和三義廠區都在規劃中。
裕隆總經理許國興表示，目前代工以裕日車 (2227-TW) 和鴻華先進是主要客戶，由於鴻華先進不受關稅議題影響，可確保產能利用率，估整體生產代工量與去年差異不大，但若客戶後續有新車型推出，也會影響出貨量。
至於三菱汽車是否有委託鴻華開發設計車型，裕隆回應，還是要由鴻華說明。
而對於納智捷 n5 新車型進度，許國興說，尚未有確定的時間。
裕隆預估，由於今年各車廠推廣現有車款的銷售，並積極規劃導入新車，全台新車銷量上看 46.2 萬台，年增約 2.89%。
另外，新店裕隆城營運首年業績暢旺，許國興說，來客和營收均超乎預期，資產活化相當成功，後續還有裕隆城住宅區和三義廠區的開發，都在規劃中。
對於有法人問及股價，許國興回應，有一定信心淨值將逐步提升。
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