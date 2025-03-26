古爾斯比：市場對通膨焦慮是「重大危險信號」 下次降息的到來恐比預期久

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-26 14:20

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芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周二 (25 日) 示警，市場對通膨的焦慮將是「警示信號」，並指由於經濟存在不確定性，下一次降息的到來恐長於預期。在面臨不確定性時，觀望是正確的做法。

這位聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員向《金融時報》表示，美國債市投資人正消化通膨上升的跡象，是一個「重大危險信號」，恐顛覆聯準會 (Fed) 決策官員的降息計畫。「若我們開始發現基於市場的長期通膨預期開始像過去兩個月的調查結果那樣表現的畫，我會將其視為一個值得關注的重大危險信號。」

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古爾斯比發表上述言論前一周，密西根大學最新民調顯示，美國家庭對長期通膨預期達到 1993 年來的最高水位。

古爾斯比說：「若投資人與美國家庭的通膨預期開始趨於一致，Fed 將需要採取行動，未來 12 到 18 個月內借貸成本有望大幅降低。

世界各國的央行總裁都將相當重視保持長期通膨預期「穩定」，若民眾不再信任他們，薪資和物價上漲的惡性循環就可能隨之而來。現在控制預期比平時更重要，在美國經濟遭遇自 1980 年代最大價格上漲之後，Fed 正努力將通膨率拉回到 2% 的通膨目標範圍內。

個人消費支出 (PCE) 物價指數是 Fed 關注的指標之一，該指數 1 月上漲 2.5%。

曾任美國前總統歐巴馬高級經濟顧問的古爾斯比還說，Fed 不再走在 2023 年和 2024 年的「黃金道路」上，當時通膨率似乎回落至 2% 水準但未導致經濟成長脫軌或失業率上升，但它現在進入「一個不同的篇章」。

Fed 承認川普引發的通膨和成長前景的不確定性，阻礙 Fed 降息計畫，即便官員們仍預估今年還將降息 2 次，降幅各達 1 碼。Fed 主席鮑爾也承認，在一定程度上，作為對關稅的回應，「今年在通膨方面的進一步進展恐將延後」。

古爾斯比認為，「當空氣中有灰塵時，當你面對不確定性時，『靜觀其變』是正確的做法，但『觀望』是有代價的。你獲得了學習新資訊的能力，但失去了一些逐漸移動的能力。」

他並指出，未來 3 至 6 周是「我們將解決一系列政策不確定性的關鍵時期」。

古爾斯比所管轄的地區涵蓋密西根州，當地有許多美國大型汽車製造商。他說：「當我和當地高管交談時，他們經常把 4 月 2 日作為他們不確定性的關鍵點。他們不知道關稅會帶來什麼，他們不知道關稅會有多大，他們不知道是否會有豁免，他們不知道如何適用於汽車業，尤其因為該產業跟加拿大和墨西哥的融合發展。」