蘋果COO兩天造訪3家中國果鏈 目光放在「智慧製造」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-26 16:10

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威廉斯走訪的重點之一是工廠的智慧製造能力。他接受中國《介面新聞》等媒體採訪時表示，第一次來中國是 30 年前，那時的中國製造相對初階，很多環節以基本製造能力為主，例如手動組裝，或者在計算正在進行生產製造的單元數量時，還在依賴馬克筆在白板上書寫。

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在過去 30 年間，他感受到中國供應商的巨大進展，包括自動化生產、產線上的 AI 應用等。目前，蘋果前 200 個供應商名單中有 80% 在中國進行生產製造。

歌爾是資深「果鏈」，自 2010 年起與蘋果在麥克風領域展開合作，隨後的 15 年，雙方合作擴大至數十款產品的生產與製造，涉及麥克風、揚聲器、受話器、精密結構件、光學零組件，以及 AirPods、AirPods Max、HomePod 等整機組裝。

威廉斯這次參觀的是歌爾位於山東濰坊的工廠，這裡的許多生產流程已經被智慧製造大幅優化。其中，在 iPhone 揚聲器生產車間，錫球雷射焊接因為具備線上更換模組的能力而大幅減少了設備的停機維護時間。據介紹，目前整個 GPS（歌爾製造體系）自動化率達 85% 以上。

立訊精密部份，威廉斯造訪的是常熟園區。立訊精密自主研發的 MES 系統擔任了核心角色，這是一套關於自動化生產的控制系統。而在 MES 系統主導下，許多設備可以由機械手實現自動上下料與自動啟動機台加工，工業機器人由此可以在更多環節上發揮效能。

蘇州的傑士德集團同樣在 2008 年開始成為蘋果的自動化設備供應商，目前已累計為蘋果提供了近 6.5 萬台設備。目前，傑士德已孵化了 APE 機器人公司，具備自研機器人控制卡、終端鎖和 IO 模組（輸入 / 輸出模組）能力。