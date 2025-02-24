富邦媒獲利創歷年次高 大方配發股利13.3元 總配發率97%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-24 10:56

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國內線上零售業龍頭 momo 富邦媒 (8454-TW) 公布去年稅後純益 34.5 億元，年減 4.96%，仍創下歷年次高紀錄，每股純益 (EPS)13.69 元，富邦媒董事會通過擬配發每股現金股利加上股票股利共 13.3 元，總配發率達 97.15%，激勵今(24) 日盤中漲幅逾 3%。

富邦媒指出，今年將配發的每股股利共 13.3 元，包括盈餘配息每股 12.3 元，法定盈餘公積配發現金每股 0.5 元，合計發放現金股利 12.8 元；另配發資本公積配股 0.5 元。

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對於整體電商環境，富邦媒不諱言，電商市場成長趨緩，但仍繳出穩健成長成績單，全年合併營收達 1125.6 億元，創歷史新高，營業利益達 43 億元，營業利益率 3.8%。

其中，去年第四季業績創新高紀錄，且用戶活躍度大幅提升，單季合併營收 334.8 億元，季增 31%，年增 1.9%，而受惠於新業務貢獻和精準成本控管，營業利益 14.4 億元，年增 4.3%，EBITDA 達 17.8 億元，年增 4.2%，EBITDA 利潤率 5.3%。

富邦媒說明，去年第四季月活躍用戶數 (MAU) 年增 6%，季活躍用戶數年增 11%，創近七季來最高增幅，顯示顧客拓展、購買頻率和客戶留存的策略奏效。

momo 為應對市場變化，持續深化平台電商與零售媒體網路 (RMN) 等新事業，旗下「mo 店 +」業務發展迅速，至今已吸引逾 6000 家合作廠商進駐，上架商品突破百萬件，並提供「momo Ads」服務，商家可透過「黃金置頂搜尋廣告」、「智慧投放」快速觸及到目標客群。