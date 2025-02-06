富邦媒2025年首波ESG計畫 推減碳儀表板

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-06 10:43

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國內電商龍頭 momo 富邦媒 (8454-TW) 積極推動綠色物流，今 (6) 日揭示 2025 年首波 ESG 行動計畫，正式推出減碳儀表板，幫助綠活會員可視化個人減碳成效，富邦媒說明，透過「跨倉集中到貨」和「多元門市取貨」等綠色物流服務，會員可即時查閱累積的減碳數據。

momo 在 2023 年 9 月啟動綠活會員計畫，獲消費者熱烈響應，會員數從 2023 年底的 32.2 萬人，至 2024 年底攀升達 66.9 萬人，年增 107%，顯示消費者 ESG 理念正逐步扎根。

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momo 減碳儀表板，透過「量化」和「可視化」減碳成果，呈現會員的環保貢獻，讓 ESG 消費行動更具體，例如，當會員選擇跨倉集中到貨，每次等同於減少 2.5 支塑膠吸管的使用量，選擇多元門市取貨 (超商、台灣大哥大門市、台北捷運 i 郵箱等) 而非宅配到家，相當於每次減少 2.6 支塑膠吸管，累積 3 次等於減少 1 支免洗筷的使用量。

此外，momo 善用 AI 建置最適包裝建議，透過 3D 模型演算法，在倉庫理貨時自動建議最適合的包材與箱型，確保每筆集中到貨訂單的商品，能以最佳方式裝箱，並減少緩衝材使用。

同時，momo 透過最佳配送路徑模擬，幫助物流士規劃最適配送路徑，利用訂單熱點分析，致力縮短物流最後一哩路。

富邦媒統計，2024 年 momo 循環袋回收率提升至 21.4%，而透過跨倉集中到貨機制，紙箱使用量顯著下降，預估每月減少 6 萬個紙箱，相當於 5491 棵樹一年的碳匯量。