富邦媒蔡明忠領軍誓師 提2025三大經營策略

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-03 17:30

‌



國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (3) 日以誓師儀式揭開 2025 年序幕，並以「重塑未來、引領產業」為核心，啟動轉型與成長計劃，富邦媒董事長蔡明忠強調，將以創新技術、數據驅動和永續發展做為三大經營策略，全面推動產業升級，目標帶領台灣電商產業，邁向全球視野的新高度。

富邦媒誓師儀式以主題「堅守初心推創新，團結合作迎新篇」展現開年企圖心，激勵全體員工全力以赴，並重塑價值鏈，引領電商新生態。

‌



富邦媒表示，2025 年度圍繞三大核心戰略展開布局，包括拓展 mo 店 + 合作生態圈，深化零售媒體網絡 (RMN)，以及推進綠色物流體系。

富邦媒說明，mo 店 + 已是平台生態的重要支柱，其商品數量突破百萬件，涵蓋豐富的地方特色品牌和中小型商家產品，今年將加強資源整合與技術支持，持續賦能商家提升市場競爭力，並為消費者帶來更多元且高品質的選擇，實現雙向價值共創。

第二， 富邦媒運用精準數據分析與 AI 技術，為品牌商和廣告主提供高度個性化的行銷解決方案，可有效促進品牌和消費者間的雙向媒合。

第三，物流創新是富邦媒實現永續願景的關鍵支柱，今將透過智慧化路徑規劃、配送效率提升和碳排減量技術，將綠色物流的效益最大化。

蔡明忠強調，2025 年富邦媒將憑藉深厚的市場洞察和技術實力，帶領電商產業邁向新高度，希望透過創新和數據應用，讓消費者買得更輕鬆、更滿意，也幫助合作夥伴找到更多機會，為社會帶來長遠正向影響。