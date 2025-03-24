新一波電商物流戰開打 蝦皮特選開通北部當日到貨

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-24 11:56

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蝦皮購物繼推出隔日到貨服務後，今 (24) 日宣布物流布局再下一城，蝦皮直營賣場蝦皮特選當日到貨服務正式上線，首波服務地區包括基隆、雙北、桃園和新竹，即以新竹以北當日到貨奠定物流新里程碑；法人認為，國內電商業者大打物流戰，競爭壓力持續加劇，但大者恆大的優勢也將更明朗。

蝦皮購物布局的蝦皮店到店，目前在全台已達 2000 家門市，其中超過 1000 家是 24 小時的智取店，去年更進一步推出「蝦皮店到店 - 隔日到貨」服務，推動用戶訂單量年增 20%，開通隔日到貨的賣場也看到最高 30% 的業績漲幅。

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面對消費者追求更高效、便捷配送的需求，此次蝦皮購物再開通「蝦皮特選 - 當日到貨」服務，即日起由新竹以北正式試營運，蝦皮說明，透過無包裝配送模式，可減少出貨時間，並提升物流配送路線效率。