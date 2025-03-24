新一波電商物流戰開打 蝦皮特選開通北部當日到貨
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-24 11:56
蝦皮購物繼推出隔日到貨服務後，今 (24) 日宣布物流布局再下一城，蝦皮直營賣場蝦皮特選當日到貨服務正式上線，首波服務地區包括基隆、雙北、桃園和新竹，即以新竹以北當日到貨奠定物流新里程碑；法人認為，國內電商業者大打物流戰，競爭壓力持續加劇，但大者恆大的優勢也將更明朗。
蝦皮購物布局的蝦皮店到店，目前在全台已達 2000 家門市，其中超過 1000 家是 24 小時的智取店，去年更進一步推出「蝦皮店到店 - 隔日到貨」服務，推動用戶訂單量年增 20%，開通隔日到貨的賣場也看到最高 30% 的業績漲幅。
面對消費者追求更高效、便捷配送的需求，此次蝦皮購物再開通「蝦皮特選 - 當日到貨」服務，即日起由新竹以北正式試營運，蝦皮說明，透過無包裝配送模式，可減少出貨時間，並提升物流配送路線效率。
蝦皮購物也預告，未來將擴大服務適用地區，致力讓當日到貨成為新常態。
面對電商業的物流戰，國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 日前董事會已通過資本支出計畫，包括物流中心建置、倉儲營運設備、資訊設備和配送車隊建置等，預計總投入金額達 6.86 億元。
而網家 (8044-TW) 在大股東統一集團入主後，未來透過集團的龐大資源，能否快速提升後勤物流能力，也值得期待。
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