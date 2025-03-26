大摩二度上調陸股！高盛也按讚：將出現更多基本面帶動的漲勢 外資做多熱情創四年高
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-26 11:40
高盛 (GS-US)今 (26) 日發佈最新研究報告說，在今年中國股票上漲約 20% 後，預計還會有更多由基本面帶動的漲勢，且外資做多中國的熱情激增至四年新高，但該投行重申牛市恐因事件風險和獲利回吐壓力而放緩。
高盛首席中國股票策略師今日發佈一篇名為《Global marketing feedback：China is back）》的報告指出，海外投資人對中國股市興趣和參與度目前已經上漲到近四年新高，同時高盛也重申中國股市本輪漲勢將比去年 9 月更加持久。
劉勁津表示，總的來說，投資人對中國股市興趣和參與程度可說是自市場在 2021 年初達到歷史高點以來的最高水準，「中國又回到人們視線中，至少在投資者的興趣方面是這樣」。
劉勁津分析指出，外資對中國投資興趣激增，一方面是因為中國股市今年來的強勁上漲讓許多投資者感到意外，另一方面則因為全球股票託管機構正積極尋找美股以外的替代方案，而中國在流動性、估值和多元化方面的吸引力，中國被視為潛在的資金流向目的地之一。
今年迄今，MSCI 中國指數和恒生科技指數分別上漲了 16% 和 23%，大大超過新興市場 1% 與新興市場指數 6% 的漲幅。
報告中還說，大多數投資人認可中國 AI 故事是遊戲規則改變者，即便對 AI 潛在獲利問題和爭論已經浮出水面。AI 廣泛應用料將會在未來十年每年提升中國 EPS 估值 2.5%，並帶來超過 2000 億美元的潛在投資組合資金流入。
不過，劉勁津也提醒，近期中國股市獲利回吐壓力將增加，因美中政策和地緣政治事件未來幾周再次變得活躍，其中包括美方將發佈對中國經貿審查的結果，以及對等關稅的決定都將於 4 月初公佈。
與此同時，摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 周二 (25 日) 也再次調高中國股市目標價，一個多月內二度上調對中國股市的前景預期，認為獲利前景改善將帶來估值上漲空間。
以 Laura Wang 和 Jonathan Garner 為首的大摩策略師周二在研究報告中預測，恒生指數、國企指數、MSCI 中國和滬深 300 到今年底有 8% 至 9% 的上行空間，主要因為去年第四季財報超預期，為三年半來首見，加上獲利預期上調以及估值可能消除長期折價，進一步接近新興市場水準。
大摩將今年底恒指、國企指數、MSCI 中國和滬深 300 指數目標水位上調至 25800、9500、83 和 4220 點，分別代表 9%、9%、9% 和 8% 的上行空間。
儘管不確定因素依然存在，大摩對中國市場的前景持謹慎樂觀態度，認為隨著獲利預期改善和估值修復，市場有望進一步上漲。
大摩指出，MSCI 中國公司出現 3 年半以來首次業績超預期，去年末季財報顯示 8% 的淨超預期，結束連 13 季業績遜於預期的窘境。大摩還預估 MSCI 中國估值將與 MSCI 新興市場看齊，消除長期折價，未來 12 個月預期本益比為 12.5 倍。
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