DOGE大裁員！今年前兩月美聯邦雇員求職申請激增五成 3職業搜尋量暴增最多

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-25 14:20

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最新數據顯示，今年前兩月被政府效率部 (DOGE) 裁員的聯邦政府員工求職申請量激增五成，這些人希望在被 DOGE 趕走之前找到新工作來彌補自己的收入。

根據美國求職網站 Indeed 數據，在美國國家衛生研究院、農業部或消費者金融保護局等上月遭 DOGE 針對的聯邦政府雇員職位申請數量比 2022 年基準水準高出 75%。

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DOGE 的威脅對受過高等教育的聯邦雇員來說最為嚴重。上月在 Indeed 上積極找新工作的聯邦工作人員中，約 68% 至少擁有學士學位，但在所有聯邦工作人員中，這一比例僅略高於三分之一。

Indeed 數據還不能區分主動尋找工作的員工和被解僱後尋找工作的員工。

Indeed Hiring Lab 的經濟學家 Cory Stahle 說：「這是一個巨大的轉變。」

儘管聯邦政府雇員隨著政府更迭而出現變動是很常見的事，但這種程度的人員流動卻是前所未有的。

Stahle 說：「根據我們的數據，在任何其他總統任期更替中，搜索強度都沒有出現過這種增長。看到這麼大的增幅真是令人震驚。」

Indeed 數據也顯示，對「政策分析師」、「合約專家」或「法遵」等聯邦雇員中常見的專業職位的搜尋量也大幅增加，聯邦雇員對「政策分析師」職位搜索量比一年前增加 10 倍，「員工關係」搜索量增加了 13 倍，而「園藝」的搜索量增加 27 倍，這可能是失業的美國農業部員工尋找專業工作的一個指標。

Indeed 的數據是聯邦政府裁員對就業市場影響的最早指標之一。

根據今年 2 月的就業報告，聯邦就業人數較 1 月少 1 萬人，但這一數字不包括 2 月中以後失業的人。

雖然全美申請失業救濟金的人數保持穩定，但華盛頓特區申請失業救濟金人數激增，在 3 月 8 日當周升至 2021 年以來的最高水準。

Indeed 表示，這些早期指標「為未來可能有多少新工人湧入目前基本穩定但逐漸走弱的就業市場提供了一些線索」。

由於整體白領就業市場自去年以來大幅降溫，求職者的狀況令人擔憂。

Stahle 說：「受過良好教育的勞工湧入市場的同時，職缺卻在減少。受過良好教育的人正在找工作，但他們的經驗所能得到的機會卻越來越少。」