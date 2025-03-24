鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估上修至3.1元，預估目標價為17.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.04元上修至3.1元，其中最高估值3.55元，最低估值2.67元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.55(3.55)
|3.33
|3.43
|3.62
|最低值
|2.67(2.67)
|2.45
|2.57
|3.62
|平均值
|3.08(3.07)
|2.97
|3.06
|3.62
|中位數
|3.1(3.04)
|3.07
|3.17
|3.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|977.84億
|1,040.21億
|1,066.67億
|1,000.18億
|最低值
|799.60億
|762.76億
|834.11億
|1,000.18億
|平均值
|879.57億
|902.91億
|935.55億
|1,000.18億
|中位數
|866.98億
|892.92億
|909.43億
|1,000.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|營業收入
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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