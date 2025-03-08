鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業ERJ-US的目標價調升至50.5元，幅度約4.12%
鉅亨網新聞中心 2025-03-08 02:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)提出目標價估值：中位數由48.5元上修至50.5元，調升幅度4.12%。其中最高估值65元，最低估值35元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予巴西航空工業評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀0位。
巴西航空工業今(8日)收盤價為50.61元。近5日股價上漲4.12%，標普指數下跌2.1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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