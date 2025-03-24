〈日股收盤〉關稅陰霾不散 日經連三黑

美股上週五反彈，帶動日本股市周一 (24 日) 開高，但美國關稅陰霾未散，市場信心不足引發拋售，日經 225 指數( NKY ) 翻黑，終場下跌 0.18% 或 68.57 點，報 37,608.49 點，連續第 3 個交易日走跌。

東證指數 TOPIX( TPX ) 終場下跌 0.47% 或 13.28 點，報 2,790.88 點，終止連七個交易日的漲勢。

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消息方面，日本財政大臣加藤勝信 (Katsunobu Kato) 警告，儘管多年來消費者價格持續上漲，並且出現了 30 年來最大規模的年度薪資增長，但日本尚未戰勝通貨緊縮。