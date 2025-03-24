〈日股收盤〉關稅陰霾不散 日經連三黑
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-24 15:35
美股上週五反彈，帶動日本股市周一 (24 日) 開高，但美國關稅陰霾未散，市場信心不足引發拋售，日經 225 指數(NKY) 翻黑，終場下跌 0.18% 或 68.57 點，報 37,608.49 點，連續第 3 個交易日走跌。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 0.47% 或 13.28 點，報 2,790.88 點，終止連七個交易日的漲勢。
半導體類股表現普遍疲弱，東京威力科創下跌 0.78%，愛德萬測試下跌 1.15%，DISCO 下跌 1.67%，雷泰光電小漲 0.39%，光纖生產商藤倉勁揚 2.65%。
國防概念股拉回，三菱重工下挫跌 2.2%，IHI 下跌 1.2%，川崎重工逆勢小漲 0.4%。
其他焦點股部分，鎧俠重挫 5.9%，權值股軟銀逆勢大漲 3%，迅銷紅翻黑微跌 0.13%；三菱日聯金融跌 2%，三井住友金融下跌 2.23%。
消息方面，日本財政大臣加藤勝信 (Katsunobu Kato) 警告，儘管多年來消費者價格持續上漲，並且出現了 30 年來最大規模的年度薪資增長，但日本尚未戰勝通貨緊縮。
他進一步表示，只有在看不到經濟回落前景時，才能宣佈戰勝通貨緊縮。
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