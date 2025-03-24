中國宣布：繼續對日本進口間苯二酚徵收反傾銷稅
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-24 08:00
中國商務部上周六（22 日）宣布，周日起對原產於日本的進口間苯二酚繼續徵收反傾銷稅，實施期限 5 年。
中國商務部表示，2013 年 3 月 22 日發布 2013 年第 13 號公告，決定自 2013 年 3 月 23 日起，對原產於日本和美國的進口間苯二酚徵收反傾銷稅，實施期限 5 年。其中日本公司稅率為 40.5%，美國公司稅率為 30.1%。
2019 年 3 月 22 日，商務部發布 2019 年第 10 號公告，決定對原產於日本和美國的進口間苯二酚繼續徵收反傾銷稅，實施期限 5 年。
2024 年 3 月 22 日，應中國間苯二酚產業申請，商務部發布 2024 年第 9 號公告，決定自 2024 年 3 月 23 日起，對原產於日本的進口間苯二酚適用的反傾銷措施進行期終復審調查。由於美國已停止生產間苯二酚，申請人未對原產於美國的進口間苯二酚提起反傾銷措施期終復審調查申請。自 2024 年 3 月 23 日起，對原產於美國的進口間苯二酚適用的反傾銷措施到期終止。
中國商務部裁定，如果終止反傾銷措施，原產於日本的進口間苯二酚對中國的傾銷可能繼續或再度發生，對中國間苯二酚產業造成的損害可能繼續或再度發生。
中國國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自 2025 年 3 月 23 日起，對原產於日本的進口間苯二酚繼續徵收反傾銷稅，實施期限 5 年。
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