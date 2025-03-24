中國宣布：繼續對日本進口間苯二酚徵收反傾銷稅

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2024 年 3 月 22 日，應中國間苯二酚產業申請，商務部發布 2024 年第 9 號公告，決定自 2024 年 3 月 23 日起，對原產於日本的進口間苯二酚適用的反傾銷措施進行期終復審調查。由於美國已停止生產間苯二酚，申請人未對原產於美國的進口間苯二酚提起反傾銷措施期終復審調查申請。自 2024 年 3 月 23 日起，對原產於美國的進口間苯二酚適用的反傾銷措施到期終止。