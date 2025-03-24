傳美軍計畫武力奪取運河 巴拿馬總統：不具名言論沒有討論價值
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-24 09:42
路透社日前引述白宮官員消息報導，美國軍方正在制定涉及「收回」巴拿馬運河的軍事計劃，巴拿馬總統穆利諾 (Jose Raul Mulino) 回應，這種不具名的言論並沒有討論價值。
報導稱，白宮已經指示美國軍方制定在巴拿馬駐軍的方案，以實現總統川普「奪回」巴拿馬運河的目標。
川普曾表示，，巴拿馬運河的通行費太高，並且由中國控制。穆利諾否認這兩種說法，稱這條水道的管理既公平且透明。
據悉，巴拿馬運河由巴拿馬政府機構 -- 巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）控制，但香港企業長江和記實業旗下和記港口擁有運河兩端的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的特許經營權。
但在本月稍早，長江和記實業表示，已同意將其全球價值 228 億美元的港口業務大部分出售給由美國投資公司貝萊德（BlackRock）領銜的財團，其中包括位於巴拿馬運河的兩個港口。
關於這筆交易，穆利諾表示「進展緩慢」，並進一步稱自己很快就會與巴拿馬運河管理局負責人會面，討論該地區的主要港口項目以及巴拿馬參與跨太平洋航運的可能性，並將於 5 月底前往美國德克薩斯州休斯頓，在那裡他將與航運業的重要參與者會面。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 李嘉誠賣巴拿馬港口 華爾街日報：習近平震怒
- 貝萊德收購巴拿馬港口引發關注 背後還有瑞士航運巨頭
- 李嘉誠巴拿馬港口交易生變！中國官方「依法」查辦 此招曾3度阻止類似併購
- 李嘉誠巴拿馬港口交易生變！中國官方「依法」查辦 此招曾3度阻止類似併購
上一篇
下一篇