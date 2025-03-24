傳美軍計畫武力奪取運河 巴拿馬總統：不具名言論沒有討論價值 

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-24 09:42

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路透社日前引述白宮官員消息報導，美國軍方正在制定涉及「收回」巴拿馬運河的軍事計劃，巴拿馬總統穆利諾 (Jose Raul Mulino) 回應，這種不具名的言論並沒有討論價值。

報導稱，白宮已經指示美國軍方制定在巴拿馬駐軍的方案，以實現總統川普「奪回」巴拿馬運河的目標。

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川普曾表示，，巴拿馬運河的通行費太高，並且由中國控制。穆利諾否認這兩種說法，稱這條水道的管理既公平且透明。

據悉，巴拿馬運河由巴拿馬政府機構 -- 巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）控制，但香港企業長江和記實業旗下和記港口擁有運河兩端的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的特許經營權。

但在本月稍早，長江和記實業表示，已同意將其全球價值 228 億美元的港口業務大部分出售給由美國投資公司貝萊德（BlackRock）領銜的財團，其中包括位於巴拿馬運河的兩個港口。