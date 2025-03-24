美國中東特使：烏克蘭同意舉行總統大選 澤連斯基盡力了
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-24 09:30
美國中東特使威特科夫上周五（21 日）表示，烏克蘭已同意舉行總統大選，烏克蘭政府已就此達成共識，但他沒有提供更多細節。
威特科夫說，烏克蘭總統澤連斯基已經盡力了，他的處境非常艱難。現在是烏克蘭達成協議的最佳時機，而美國總統川普可以為澤倫斯基促成一個他能得到的最優協議。
他表示，不能讓烏克蘭把美國拖入第三次世界大戰。
他還指出，他深信俄羅斯不會攻擊歐洲，對於俄軍可能進攻歐洲大陸的擔憂，他認為這毫無根據。
澤倫斯基在 2019 年 5 月 20 日宣誓就任烏克蘭總統，任期本應於 2024 年 5 月 20 日屆滿，但烏克蘭一直未舉行選舉。根據烏克蘭法律，戰時狀態期間禁止舉行議會或總統選舉。
俄羅斯已多次對澤倫斯基的執政合法性提出質疑，並聲稱澤倫斯基缺乏合法執政地位，將會是橫亙在雙方和平談判之間的一大障礙。
儘管美國政府的官方說法是，川普沒有干涉烏克蘭國內政治，但近日有消息稱，川普的四名助手與澤倫斯基的一些主要政治對手秘會。
川普近日公開指責澤倫斯基「做得很糟糕」，內閣官員也頻繁指責澤倫斯基，建議澤倫斯基辭職，暗示 換人。
澤倫斯基本人強硬回應。他近日表示，除非阻止他參選，否則要換掉他並不容易。這似乎表明，他對自己的支持率有信心。
不過，他也表示，如果烏克蘭獲准加入北約（NATO），他願意辭去總統職務，因為這意味著他已經完成使命。
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