李嘉誠賣巴拿馬港口 華爾街日報：習近平震怒

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-20 15:00

‌



知情人士透露，香港首富李嘉誠掌控的長江和記，計劃將巴拿馬運河港口出售給美國貝萊德牽頭的財團，中國國家主席習近平震怒，部分原因是該公司事先未徵求北京批准。

據《華爾街日報》周二（18 日）報導，消息人士表示，中國原計劃把巴拿馬港口問題拿來當與川普政府談判的籌碼，結果卻被打了個措手不及。

‌



知情人士稱，習近平對這筆交易感到憤怒，認為李嘉誠違背了北京的利益。他們說，多年來，北京一直對李嘉誠感到不滿，因為這位香港大亨減少了對中國和香港的依賴。

川普在執政之初就呼籲美國重新控制巴拿馬運河，稱這筆交易是美國戰勝中國，是在美國後院利益的勝利，巴拿馬由此成為美中爭奪全球影響力的象徵。

一位知情人士說，國家市場監督管理總局、商務部等政府機關已被告知要審查這筆交易，目的是評估北京可以採取哪些措施，擋下這筆交易。

習近平對上述交易感到不悅，代表他也認為這條運河具有這樣的意義，也不喜歡被描繪成輸家。中國政府部門轉載了上周的一篇評論文章，文中將這筆交易描述為「對中國人民的背叛」。

香港特首李家超周二對此事提出三點看法：

第一、社會對事件的關切，值得重視。

第二、特區政府要求外國政府為企業提供公平環境和作公平對待，反對脅迫施壓手段。

第三、任何交易須符合法律法規要求，港府會依法依規處理。

長和集團聯席董事總經理陸法蘭強調，交易是純商業性質，但《大公報》連續發文提出質疑。

《大公報》在《莫天真 勿糊塗》一文稱，美國總統川普一點都沒有把這個交易視為「普通商業行為」，毫不掩飾、肆無忌憚地直接插手、操縱，完全將其作為推行全球霸權的手段。

文章援引網友的看法，稱巴拿馬運河是全球航運咽喉要道，全球 6% 海運貿易經此通行，中國商船貨運量的比率達 21%，是中國與拉美、加勒比地區貿易的核心要道。