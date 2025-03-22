不再像科幻情節！大摩強力看漲輝達：技術討論趨於務實

鉅亨網新聞中心 2025-03-22 11:16

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摩根士丹利在 GTC 會議後發布對輝達 (NVDA-US) 的最終思考，持強力看多態度。文章指出，物理 AI 與機器人領域的進展日益顯著，技術討論趨於務實。

在 GTC 大會上，關於機器人、具身 AI 以及「數位孿生」模擬物理影響的討論更加深入。過去這些話題常被視為科幻情節，如今開發者正著力解決現實問題。

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電腦視覺和自然語言處理領域依賴龐大的資料集進行訓練，而汽車產業則透過感測器收集大量資料。然而，機器人領域缺乏這樣的數據集，開發者普遍依賴模擬數據填補空白，主要使用輝達的模擬系統，但面臨確保物理模擬精準性的挑戰。

文章進一步分析物理 AI 的發展階段與投資前景，指出其發展軌跡與大型語言模型（LLM）相似。

一些公司認為，物理 AI 在機器人等市場的影響力最近才逐漸顯現，這得益於多模態模型和推理能力的突破，類似於 2019 年 LLM 投資熱潮前的階段。儘管短期內不會出現每家都有人形機器人的局面，但輝達正處於絕佳競爭位置，並有望在自動化內容創作、自動駕駛、製造和醫療等多個行業捕捉「鎬頭投資」機會。數據和算力仍是製約自主系統普及的核心瓶頸，而輝達正處於破局的前沿。

最後，文章提到對輝達股票的看法。雖然這次 GTC 大會未爆出重大新聞，但影響深遠。 CEO 黃仁勳在 CES 上持樂觀態度，但對早期爬坡期的挑戰有所保留，而在 GTC 上明確提出多輪、多年持續擴張的趨勢，涵蓋訓練和推理。這技術路線圖給 ASIC 和商用晶片帶來了巨大壓力，同時實體 AI 也帶來了新一輪的運算需求。

基於通路調查與顧客回饋，摩根士丹利不再將今年 1 至 4 月視為過渡期，認為接下來幾季將是強勁成長期。儘管宏觀環境、出口管制和前沿模型擴展的可持續性存在挑戰，但輝達的產品週期足以對沖這些不利因素。