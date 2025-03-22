Nike與聯邦快遞下修財測 警示川普政策不確定性對企業影響

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-22 02:30

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Nike 警告收入下降 關稅將影響獲利

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Nike 表示，川普對中國和墨西哥的關稅將導致盈利大幅下降。Nike 約有 18% 的 Nike 品牌鞋類來自中國，川普已對這些進口商品徵收 20% 的額外關稅。

該公司還在墨西哥及其他國家生產產品，並預計 4 月將面臨更多關稅影響。這使得 Nike 預期收入會進一步下降。該公司股價在周五盤中一度下跌 9.3%，首次跌破 1,000 億美元市值，自新冠疫情以來首次如此低迷。

聯邦快遞再下修財測 通膨與需求疲軟影響

聯邦快遞也下調預期，連續第三個季調整獲利指引，主要原因是預期之外的高通膨和需求疲軟。該公司周五盤中股價暴跌近 12%，表現也反映出市場對整體經濟前景的擔憂。摩根大通分析師 Brian Ossenbeck 指出，FedEx 原先預期的強勁工業經濟未能實現，因此需要調整其預期。

消費需求疲軟 各大企業警告經濟放緩

有分析師認為，Nike 在新執行長 Elliott Hill 的領導下方向正確，但貿易戰的陰影讓公司未來的成長更加艱難。美國兩大航空公司美國航空 (AAL-US) 和達美航空 (DAL-US) 也在上周下調財測，讓市場對消費者支出的疲軟感到擔憂。包括沃爾瑪 (WMT-US) 和目標百貨 (TGT-US) 在內的主要零售商也對需求放緩發出警告。

隨著美國經濟學家將美國陷入衰退的機率提高，尤其是在川普承諾於 4 月 2 日對貿易逆差國徵收對等關稅的背景下，許多公司開始正視貿易關稅的不確定性。

關稅對企業財測影響加劇

今年財報季初期，許多公司對關稅影響表示謹慎，避免將不確定性歸咎於川普的政策。然而，隨著時間推移，越來越多的高層開始明言關稅對其財務預期的影響。在最近的一季，標普 500 指數中的公司在財報會議和財務披露中提到關稅的次數達到約 2,000 次，遠超過前一季的 600 次。

不僅是美國企業，全球企業也感受到了特朗普政策的不確定性。法國 Beneteau 公司 (主要製造帆船和動力艇) 表示，由於貿易風險過大，公司不會提供年度利潤預測。該公司執行長 Bruno Thivoyon 提到，貿易談判可能一天是一種情況，另一日又變成另一種情況，這樣的變數讓預測變得極為困難。