今年前兩月銷量腰斬近半！問界加快推新車突圍 強打「智駕+增程」「加量不加價」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-21 15:40

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最新數據顯示，去年賽力斯 (601127-CN)和華為合作推出的問界汽車今年前兩月銷量年減 42.88%，其中 1 月銷量 16432 輛，年減 47.02%，2 月年減 39.43% 至 21329 輛，而在銷量暴跌之際，周四 (20 日) 問界再推兩款新車，分別是售價人民幣 46.98 萬至 56.98 萬元的大型 SUV 問界 M9 及售價 22.98 萬元起的中型 SUV 問界新 M5 Ultra。

中國《財經雜誌》報導，汽車更新換代的速度已經從傳統的 4 到 6 年大幅縮短到一年，像是問界 M9 去年剛量產交付，一年後就宣佈新款上市，背後凸顯出問界的銷量焦慮，一是華為的車廠合作陣營日益壯大，問界從唯一變成四分之一，問界在鴻蒙智行的銷量佔比從九成降到最近的五成，其次是傳統車廠紛紛加速轉型新能源，市場競爭激烈度持續上升。

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問界是鴻蒙智行首個合作品牌，去年鴻蒙智行累計銷量為 44.5 萬輛，問界就有 38.63 萬輛，問界對鴻蒙智行的銷量貢獻接近九成，但上月問界佔比降至 53%。

鴻蒙智行目前有四個品牌，分別是與賽力斯合作的問界，與奇瑞汽車合作的智界，與北汽集團合作的享界，與江淮汽車合作的尊界。在已有四「界」的基礎上，近期華為還先後宣佈了與上汽集團和廣汽集團的合作，

問界周四推出的兩款新車，主要在外觀設計、增程動力和智能駕駛三大方面進行升級，但「加量不加價」。從 22.98 萬元到 56.98 萬元的 SUV 市場，問界發起密集攻勢。

作為問界品牌一直的核心賣點，此次智能駕駛升級尤為關鍵。根據企業披露，問界全車系智駕里程佔比已達 32.1%，其中旗艦車型 M9 的智駕使用率達到 44.6%。

智界目前有轎車 S7 與 SUV R7 兩款車型在售，去年累計銷售 5 萬 7956 輛新車，享界目前有 S9 一款行政級轎車，於去年 8 月發佈，去年累計交付 7494 輛，尊界的首款車型 S800 是一款售價百萬元的豪車，預計今年 5 月上市，其中智界對問界形成直接挑戰。

智界 R7 以 25 萬級定價 + 華為 ADS 3.0 智駕系統，直接分流問界 M7。智界在今年前兩月銷量則分別為 1.3 萬輛和 1 萬輛，分別年增 1971% 和 1160%。