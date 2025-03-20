鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences LtdROIV-US的目標價調升至16.5元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)提出目標價估值：中位數由16元上修至16.5元，調升幅度3.13%。其中最高估值22元，最低估值12元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Roivant Sciences Ltd評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Roivant Sciences Ltd今(20日)收盤價為10.94元。近5日股價上漲3.13%，標普指數上漲1.36%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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