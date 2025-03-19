美利率決議將出爐！前財長：川普關稅的停滯性通膨衝擊 讓Fed處境艱難

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-03-19 17:50

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美國前財長桑默斯 (Larry Summers) 在聯準會 (Fed) 周三 (19 日) 宣佈利率決定前夕預估，Fed 將按兵不動，並稱在物價上漲和就業機會減少的情況下，Fed 正面臨「最艱難的挑戰」。

桑默斯周二 (18 日) 在 X 平台上寫道：「若你是 Fed，你搞不清是應該因為物價上漲而踩刹車，還是因為失業而踩油門。所以我認為 Fed 不會調整利率。他們會說他們需要更多的數據，」

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他並認為，川普關稅是造成這種具有挑戰性局面的原因。

桑默斯還將這種情況描述為「停滯性通膨衝擊」，讓 Fed 陷入「困境」。

桑默斯上周接受專訪時也特別強調，川普政府的關稅政策對經濟帶來雙重不利影響，一方面抑制了需求，導致企業減少投資，其次則是一些企業和消費者由於擔心未來關稅上調，提前購買物資，形成「恐懼性支出」。他當時還指出，當前美國經濟衰退的可能性非常真實，這是幾個月前難以想像的情況。

他指出，年初時，市場普遍預期美國經濟仍將保持韌性，但在川普政府的政策不確定性影響下，經濟前景已發生重大變化。「在 1 月 1 日，沒有人認為經濟衰退的可能性很大，而今天，市場價格和經濟學家的共識顯示，經濟衰退的風險非常真實。」

桑默斯認為，川普政府「適得其反」的經濟政策正在損害市場信心。 關稅政策的頻繁調整，使得企業在決策時面臨極大的不確定性，導致資本支出下降，並影響了整體經濟增長前景。

B2PRIME Group 創辦人 Eugenia Mykuliak 說：「聯準會主席鮑爾的鷹派語調可能會變得更加謹慎，因為他必須提到經濟不確定性，尤其是關稅不確定性。」

Yardeni Research 總裁 Edward Yardeni 指出，「川普看跌選擇權」可能已經失效，但「Fed 看跌選擇權」仍處於待命狀態。

鮑爾本月初在芝加哥大學發表演說時暗示，在勞動市場強勁、通膨接近目標的情況下，Fed 將維持當前利率，並強調不急於調整利率。