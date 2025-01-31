鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至-2.75元，預估目標價為76.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.8元上修至-2.75元，其中最高估值-2.48元，最低估值-3.09元，預估目標價為76.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-2.48(-2.48)
|0.8
|0.91
|0.96
|最低值
|-3.09(-3.09)
|0.08
|0.11
|0.81
|平均值
|-2.78(-2.8)
|0.45
|0.55
|0.89
|中位數
|-2.75(-2.8)
|0.41
|0.5
|0.89
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53.94億
|56.94億
|63.31億
|63.43億
|最低值
|52.33億
|54.03億
|55.86億
|61.75億
|平均值
|53.45億
|55.59億
|58.72億
|62.59億
|中位數
|53.47億
|55.56億
|58.24億
|62.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.41
|-0.51
|-0.73
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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