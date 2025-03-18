鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕卡(PCAR-US)EPS預估下修至7.31元，預估目標價為118.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-18 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對帕卡(PCAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.45元下修至7.31元，其中最高估值7.98元，最低估值6.75元，預估目標價為118.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.98(7.98)
|9.62
|9.92
|10.22
|最低值
|6.75(6.75)
|8.06
|6.3
|7.99
|平均值
|7.37(7.45)
|8.78
|7.75
|9.1
|中位數
|7.31(7.45)
|8.77
|7.66
|9.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|333.35億
|376.01億
|406.70億
|412.49億
|最低值
|291.53億
|324.55億
|277.16億
|332.73億
|平均值
|313.34億
|349.67億
|331.14億
|372.61億
|中位數
|318.27億
|351.56億
|328.50億
|372.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.49
|3.55
|3.83
|8.76
|7.90
|營業收入
|187.25億
|235.39億
|288.39億
|351.59億
|336.52億
詳細資訊請看美股內頁：
帕卡(PCAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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