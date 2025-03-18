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鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕卡(PCAR-US)EPS預估下修至7.31元，預估目標價為118.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對帕卡(PCAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.45元下修至7.31元，其中最高估值7.98元，最低估值6.75元，預估目標價為118.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.98(7.98)9.629.9210.22
最低值6.75(6.75)8.066.37.99
平均值7.37(7.45)8.787.759.1
中位數7.31(7.45)8.777.669.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值333.35億376.01億406.70億412.49億
最低值291.53億324.55億277.16億332.73億
平均值313.34億349.67億331.14億372.61億
中位數318.27億351.56億328.50億372.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.493.553.838.767.90
營業收入187.25億235.39億288.39億351.59億336.52億

詳細資訊請看美股內頁：
帕卡(PCAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPCAR

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