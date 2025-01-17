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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至-7.25元，預估目標價為193.23元

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 00:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2024年EPS預估：中位數由-7.39元上修至-7.25元，其中最高估值-5.83元，最低估值-9.05元，預估目標價為193.23元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-5.83(-5.83)-0.0411.3224.1
最低值-9.05(-9.05)-7.7-3.573.33
平均值-7.13(-7.21)-40.8410.12
中位數-7.25(-7.39)-4.3-0.376.52

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.75億7.64億15.93億25.01億
最低值2.24億4.48億7.32億12.12億
平均值3.06億5.29億10.11億17.39億
中位數2.81億5.00億9.15億15.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-9.44-8.27-10.93-9.24
營業收入793萬919萬5,378萬2.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASND

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