鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至-7.25元，預估目標價為193.23元
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 00:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2024年EPS預估：中位數由-7.39元上修至-7.25元，其中最高估值-5.83元，最低估值-9.05元，預估目標價為193.23元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-5.83(-5.83)
|-0.04
|11.32
|24.1
|最低值
|-9.05(-9.05)
|-7.7
|-3.57
|3.33
|平均值
|-7.13(-7.21)
|-4
|0.84
|10.12
|中位數
|-7.25(-7.39)
|-4.3
|-0.37
|6.52
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.75億
|7.64億
|15.93億
|25.01億
|最低值
|2.24億
|4.48億
|7.32億
|12.12億
|平均值
|3.06億
|5.29億
|10.11億
|17.39億
|中位數
|2.81億
|5.00億
|9.15億
|15.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-9.44
|-8.27
|-10.93
|-9.24
|營業收入
|793萬
|919萬
|5,378萬
|2.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至-7.53元，預估目標價為184.15元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估下修至7元，預估目標價為85.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子WDC-US的目標價調降至85元，幅度約4.49%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉NTRA-US的目標價調升至195元，幅度約5.41%
上一篇
下一篇