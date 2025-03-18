鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為37.41元
鉅亨網新聞中心 2025-03-18 00:16
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.45元上修至1.5元，其中最高估值2.11元，最低估值0.52元，預估目標價為37.41元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.11(2.11)
|3.15
|4.38
|最低值
|0.52(0.52)
|1.12
|1.41
|平均值
|1.47(1.45)
|2.17
|2.61
|中位數
|1.5(1.45)
|2.14
|2.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|342.15億
|411.78億
|514.78億
|最低值
|217.72億
|285.17億
|322.95億
|平均值
|265.70億
|344.42億
|396.46億
|中位數
|258.12億
|346.28億
|379.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.13
|-0.05
|-0.31
|1.68
|1.12
|營業收入
|13.70億
|41.88億
|67.25億
|174.81億
|200.73億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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