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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為37.41元

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 00:16


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.45元上修至1.5元，其中最高估值2.11元，最低估值0.52元，預估目標價為37.41元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.11(2.11)3.154.38
最低值0.52(0.52)1.121.41
平均值1.47(1.45)2.172.61
中位數1.5(1.45)2.142.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值342.15億411.78億514.78億
最低值217.72億285.17億322.95億
平均值265.70億344.42億396.46億
中位數258.12億346.28億379.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.13-0.05-0.311.681.12
營業收入13.70億41.88億67.25億174.81億200.73億

詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLI

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