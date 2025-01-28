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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡CCI-US的目標價調降至105元，幅度約6.25%

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)提出目標價估值：中位數由112元下修至105元，調降幅度6.25%。其中最高估值123元，最低估值84元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予皇冠城堡評價：積極樂觀5位、保持中立7位、保守悲觀3位。

皇冠城堡今(28日)收盤價為92.43元。近5日股價下跌6.25%，標普指數上漲0.26%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CCI市場預估目標價

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