川普稱今天與俄羅斯總統普丁通話 討論結束烏克蘭戰爭

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-18 07:30

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據《路透社》報導，美國總統川普表示，他計劃周二（18 日）與俄羅斯總統普丁通話，討論結束烏克蘭戰爭的問題。

「我將在周二與普丁總統通話，周末已經做了很多工作。」川普在從佛羅里達州飛回華盛頓的空軍一號上對記者說：「我方想看看能否結束這場戰爭。也許能，也許不能，但我認為我方有很大機會。」

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川普正試圖獲得普丁對 30 天停火建議的支持。

「我們將討論領土問題，將討論發電廠。」 當被問及讓步問題時川普說：「我認為，烏克蘭和俄羅斯雙方已經討論了很多。我們也在討論這些問題，分割某些資產。」

普丁上周四表示，他支持停戰，但概述了協議完成前需要談判的眾多細節，尤其是莫斯科堅決反對在最終停火後歐洲軍隊部署在烏克蘭的土地上。

法國總統埃馬克宏周日指出，烏克蘭是一個主權國家，不需要俄羅斯許可。幾家法國報紙援引他的話說：「如果烏克蘭要求盟軍進入領土，俄羅斯無權決定接受或拒絕。」

周日晚些時候，俄羅斯外交部副部長格魯什科表示，任何有關烏克蘭的長期和平條約，都必須滿足莫斯科的要求。

關於在烏克蘭部署歐洲部隊的可能性，他說：「以任何名義在烏克蘭部署軍隊，無論是歐盟、北約（NATO），還是以國家名義...... 如果他們出現在那裡，就意味著他們被部署在衝突地區，這些部隊作為衝突方，將承擔所有後果。」