上看3200美元！瑞銀因貿易戰風險上調目標價近7% 黃金卻在「這1國」暴跌逾一成

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-17 17:40

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瑞銀 (UBS) 今 (17) 日成為最新一家上調金價展望的機構，將未來一年金價目標價從此前的每盎司 3000 美元一舉調高至 3200 美元，主要因為全球貿易戰曠日持久的可能性升高，這種情況將繼續推動投資者搶購避險資產黃金。

以 Wayne Gordon 和 Giovanni Staunovo 為首的瑞銀分析師今日出具研究報告表示，隨著貿易衝突持續，黃金在不確定時期作為價值儲存工具的角色日益凸顯，金價在未來四個季度勢將達到每盎司 3200 美元。上周五 (14 日)，國際金價有史以來首度突破關鍵心理關口每盎司 3000 美元。

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該投行表示，美國總統川普打算在 4 月 2 日實施的對等關稅及針對特定產業的額外關稅是迫在眉睫的風險事件，恐刺激整個市場的持續避險需求。

瑞銀分析師也指出，流入黃金 ETF 的資金增加也開始成為現實，並稱對這些投資工具的持續需求仍是金價進一步走高的一個關鍵條件。央行的強勁需求也將繼續提供至關重要的結構性支撐，並稱有信號顯示，購買量恐再次接近近幾年水準，也就是每年約 1000 噸。

最近幾周，許多投行紛紛上調黃金目標價，麥格理集團上周預測金價將在今年第二季飆上每盎司 3500 美元，法國巴黎銀行也上調金市展望，預測黃金均價將遠高於每盎司 3000 美元。

最新統計數據顯示，隨著上周五金價一度衝破 3000 美元大關，全球黃金總市值一度突破 20 兆美元，穩居全球市值第一大資產。

在上周五為止一周，全球最大黃金 ETFSPDR GOLD TRUST 的黃金持倉量增加 12.07 噸，總持倉量升至 906.41 噸。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據也顯示，在上周二為止一周內，COMEX 黃金投機者將凈多頭部位僅減少 413 手，雖連 7 周減少，但減幅相當小。

南韓上周五每克黃金現貨收盤價格跌至 14.1 萬韓元 (約 703 人民幣)，與 2 月中旬最高點相比下跌 13.8%。