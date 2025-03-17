超級央行周來襲！川普讓美日等主要央行頭大 「謹慎」、「觀望」將成本周關鍵字

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-17 09:00

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本周為超級央行周，美國、日本、英國等全球主要央行將陸續召開貨幣政策會議，市場聚焦聯準會 (Fed) 對川普新一輪關稅戰的描述與最新看法。

歐洲央行 (ECB) 副行長 Luis de Guindos 近日警告，美國總統川普帶來的經濟不確定性甚至超過了新冠疫情。他還特別指出，川普的關稅政策、金融系統去監管計劃以及公司稅改革意圖，不僅在短期內加劇了市場波動，還對通膨預期和利率路徑構成深刻挑戰。

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在全球貿易摩擦風險升級，美國政策走向不明的複雜背景下，美日兩大央行的政策決定無疑將成為聚光燈下的焦點。與此同時，英國、瑞士、瑞典等多家央行也將密集公佈利率決議，但市場普遍預期，在全球「川普陰影」籠罩之下，「謹慎」和「觀望」將成為各家央行共同的關鍵字。

摩根士丹利分析指出，Fed 料將維持聯邦基金利率在 4.25% 至 4.5% 不變，主席鮑爾可能延續 1 月會議以來「不需要急於行動」的「耐心」立場，並預計將堅持「數據依賴」的政策策略，對未來的政策利率行動不提供明確指引。

摩根士丹利認為，貨幣政策的未來走向將取決於尚未做出的政策選擇及其綜合效應，因此 Fed 不會急於行動。此外，Fed 料將深入討論資產負債表縮減問題，這項討論將是市場關注的焦點之一。

基於上述預測，摩根士丹利認為 Fed 政策路徑將保持穩定，預計今年降息兩次至 3.9%，明年再降息兩次至 3.4%，長期利率預期也將維持不變。這一預測反映 Fed 對經濟前景的謹慎樂觀態度，同時強調數據依賴性。

如果說 Fed 的「耐心」更多體現為一種策略性的觀望，那麼日本央行 (BOJ) 則多了一份「兩難」的糾結，同樣面臨川普政策帶來的外部風險，BOJ 還需要權衡國內經濟剛剛剛出現的復甦跡象，以及貨幣政策正常化進程。

對高度依賴出口的日本經濟而言，一旦川普政府再度揮舞關稅大棒，全球經濟恐因此被拖入衰退泥潭，日本經濟將首當其衝，遭受巨大衝擊，屆時 BOJ 前期謹慎的步伐的政策正常化努力，恐面臨夭折的風險。

對即將到來的 BOJ 會議，總裁植田和男在會後記者會上的表態將顯得尤為關鍵。市場將密切關注他如何評估川普貿易政策對日本經濟構成的風險，以及 BOJ 是否會改變未來升息的節奏和時程表。

BOJ 消息人士說：「全球不確定性的加劇令人擔憂，可能會影響日本央行升息的時機。」

MCP Asset Management Japan 首席策略師 Hiroki Shimazu 也說：「如果美國股市再次出現大幅調整，日本央行可能會延後下一次升息時間。」

《路透社》調查也顯示，超過三分之二的經濟學家估 BOJ 將在今年第三季度將利率提高至 0.75%，最有可能時間點是在 7 月，這多少反映出市場對於 BOJ 今年內升息的基本預期，但同時也暗示，在全球經濟不可預測性加劇的背景下，BOJ 不會急於升息。

Fed 和 BOJ 的謹慎姿態並非單一案例，而是全球央行在當前複雜經濟環境下的普遍選擇。