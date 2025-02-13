鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為176.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.5元下修至6.38元，其中最高估值7.16元，最低估值5.66元，預估目標價為176.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.16(7.16)
|7.83
|7.91
|7.1
|最低值
|5.66(5.66)
|6.42
|7.16
|6.87
|平均值
|6.43(6.47)
|7.02
|7.53
|6.98
|中位數
|6.38(6.5)
|6.68
|7.53
|6.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.08億
|10.21億
|9.08億
|8.27億
|最低值
|8.49億
|8.40億
|9.08億
|8.27億
|平均值
|8.70億
|9.28億
|9.08億
|8.27億
|中位數
|8.67億
|9.30億
|9.08億
|8.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.03
|4.60
|3.63
|3.63
|營業收入
|4.99億
|6.16億
|6.03億
|6.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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