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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為176.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.5元下修至6.38元，其中最高估值7.16元，最低估值5.66元，預估目標價為176.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.16(7.16)7.837.917.1
最低值5.66(5.66)6.427.166.87
平均值6.43(6.47)7.027.536.98
中位數6.38(6.5)6.687.536.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.08億10.21億9.08億8.27億
最低值8.49億8.40億9.08億8.27億
平均值8.70億9.28億9.08億8.27億
中位數8.67億9.30億9.08億8.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.034.603.633.63
營業收入4.99億6.16億6.03億6.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRGLD

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