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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rubrik, Inc. Class ARBRK-US的目標價調升至80元，幅度約3.9%

鉅亨網新聞中心 2025-03-14 22:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)提出目標價估值：中位數由77元上修至80元，調升幅度3.9%。其中最高估值90元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Rubrik, Inc. Class A評價：積極樂觀19位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Rubrik, Inc. Class A今(14日)收盤價為65.84元。近5日股價下跌3.9%，標普指數下跌3.78%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RBRK市場預估目標價

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Rubrik, Inc. Class A69.21525.21%

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