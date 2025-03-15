美投行Stifel：Fed以不變應萬變才是上上策

鉅亨網編譯許家華 2025-03-15 06:13

‌



美國聯邦儲備銀行（Fed）即將作出利率決策，市場對於今年將進行三次降息的預期持續上升。然而，根據 Stifel 經濟學家分析，在當前政策和經濟不確定性升高的情況下，Fed 最明智的行動是暫時不採取任何措施。

Stifel 經濟學家在報告中指出，「與其進一步降息，委員會可能更適合採取『觀望』策略，至少在目前這個階段。」目前的關稅政策不穩定，已對市場造成了影響，進一步引發了經濟增長的擔憂，這也促使市場預期 Fed 可能會提早降息。

‌



然而，Fed 面臨著兩難的局面，必須在支持可能降溫的勞動市場與抑制價格壓力之間取得平衡。這可能會使中央銀行在短期內選擇不再進一步降息。儘管市場仍樂觀預期 Fed 年底前至少降息三次，但政策在短期內將保持穩定，聯邦基金利率目標範圍將維持在 4.25%-4.50% 之間。

經濟學家指出，Fed 可能會保持政策的靈活性，偏好採取平衡的語氣，不會輕易透露未來的政策方向。不過，隨著利率決策的公布，隨附的預測摘要可能會迫使 Fed 透露更多有關未來降息的線索。