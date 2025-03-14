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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kenvue IncKVUE-US的目標價調升至24元，幅度約9.09%

鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Kenvue Inc(KVUE-US)提出目標價估值：中位數由22元上修至24元，調升幅度9.09%。其中最高估值29元，最低估值21元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Kenvue Inc評價：積極樂觀6位、保持中立12位、保守悲觀0位。

Kenvue Inc今(14日)收盤價為23.18元。近5日股價上漲9.09%，標普指數下跌3.78%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KVUE市場預估目標價

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