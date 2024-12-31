巴隆：激進投資者可能瞄準這5檔 2025年反彈機會大

鉅亨網編譯許家華 2024-12-31 12:44

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2024 年美股表現出色，但一些股票卻表現不佳，2025 年可望受到激進投資者的推動而迎來轉機。

《巴隆周刊》報導，Boyar Value Group 負責人 Jonathan Boyar 寄望，頂尖機構 2025 年將整頓一些表現不佳的公司，他與其研究團隊將這些「被低估且有潛力反彈的股票名單」列為 Boyar 最新的「被遺忘的 40 家」名單。

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根據 Boyar 研究報告，近期在美國和亞洲（特別是日本）出現了強勁的激進投資活動。他們認為，激進投資者將繼續關注那些可以通過戰略或運營變革來提高回報的公司。「估值和選股非常重要，這類股票應該會表現良好」Boyar 說。

以下摘要 Boyar 的「被遺忘的 40 家」名單：

1. 輝瑞（Pfizer）(PFE-US)

輝瑞近期因在併購上的支出受到激進投資者 Starboard Value 的批評，該投資者認為輝瑞應該更重視內部研究與開發。Boyar 研究團隊指出，輝瑞在削減成本方面取得了長足進步，且其藥物管線被分析師低估，目前股價僅為 2025 年盈利預測的 9 倍，顯示其估值的吸引力。此外，輝瑞的股息收益率為 6.5%，有助於穩定其股價。

2. Kenvue (KVUE-US)

Kenvue 的護膚和美容產品部門增長乏力，利潤率較低，這引起了 Starboard 的關注。Boyar 團隊認為，Kenvue 正在採取措施提升業績，包括與名人合作及改善實體店表現。儘管當前表現仍在調整中，但隨著品牌重塑，未來有潛力改善。

3. Markel (MKL-US)

激進投資者 Jana Partners 最近收購了 Markel 的股份，並希望推動公司出售或分拆其私募投資業務，這可能創造更多股東價值。隨著激進投資者的介入，Markel 的股價未來可能出現價值創造機會。

4. Dave & Buster’s (PLAY-US)

這家公司在過去幾年中受到對沖基金 Hill Path Capital 的支持。Boyar 的團隊認為，其 「餐飲娛樂模式」 模式以其「相對便宜的夜晚外食的價值主張」撐過了先前的經濟衰退，並有潛力通過國際特許經營和市場推廣吸引年輕客戶。儘管面臨經濟挑戰，Dave & Buster’s 仍有機會實現增長。

5. 任天堂（Nintendo）(7974-JP) (NTDOY-US)

任天堂在數位訂閱和授權方面的收入增長顯著，激進投資者的增加可能促使公司提高股息和進行股票回購，從而釋放更多股東價值。即將推出的新遊戲機 Switch 2 也可能進一步推動其收入增長，吸引更多投資者的關注。