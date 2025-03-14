search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DocuSign公司(DOCU-US)EPS預估下修至3.51元，預估目標價為97.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對DocuSign公司(DOCU-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.73元下修至3.51元，其中最高估值3.83元，最低估值3.27元，預估目標價為97.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.83(3.93)4.34.9
最低值3.27(3.41)3.554.3
平均值3.54(3.71)3.874.53
中位數3.51(3.73)3.824.41

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值32.10億35.50億38.63億
最低值31.04億32.88億34.11億
平均值31.43億33.82億37.06億
中位數31.36億33.79億37.51億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-1.31-0.36-0.490.36
營業收入14.53億21.07億25.16億27.62億

詳細資訊請看美股內頁：
DocuSign公司(DOCU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOCU

相關行情

台股首頁我要存股
DocuSign公司74.7-6.78%

延伸閱讀


Empty