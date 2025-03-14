鉅亨速報 - Factset 最新調查：DocuSign公司(DOCU-US)EPS預估下修至3.51元，預估目標價為97.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對DocuSign公司(DOCU-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.73元下修至3.51元，其中最高估值3.83元，最低估值3.27元，預估目標價為97.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.83(3.93)
|4.3
|4.9
|最低值
|3.27(3.41)
|3.55
|4.3
|平均值
|3.54(3.71)
|3.87
|4.53
|中位數
|3.51(3.73)
|3.82
|4.41
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.10億
|35.50億
|38.63億
|最低值
|31.04億
|32.88億
|34.11億
|平均值
|31.43億
|33.82億
|37.06億
|中位數
|31.36億
|33.79億
|37.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.31
|-0.36
|-0.49
|0.36
|營業收入
|14.53億
|21.07億
|25.16億
|27.62億
詳細資訊請看美股內頁：
DocuSign公司(DOCU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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