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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kenvue Inc(KVUE-US)EPS預估下修至1.17元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Kenvue Inc(KVUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.2元下修至1.17元，其中最高估值1.25元，最低估值1.04元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.25(1.25)1.341.441.5
最低值1.04(1.05)1.161.361.45
平均值1.18(1.2)1.261.391.47
中位數1.17(1.2)1.251.381.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值161.47億167.50億173.89億180.63億
最低值153.28億156.44億164.91億173.35億
平均值156.88億162.21億169.14億176.99億
中位數156.94億162.23億167.69億176.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.471.081.100.900.54
營業收入144.69億150.43億149.29億154.43億154.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Kenvue Inc(KVUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKVUE

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