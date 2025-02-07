鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kenvue Inc(KVUE-US)EPS預估下修至1.17元，預估目標價為24.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Kenvue Inc(KVUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.2元下修至1.17元，其中最高估值1.25元，最低估值1.04元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.25(1.25)
|1.34
|1.44
|1.5
|最低值
|1.04(1.05)
|1.16
|1.36
|1.45
|平均值
|1.18(1.2)
|1.26
|1.39
|1.47
|中位數
|1.17(1.2)
|1.25
|1.38
|1.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|161.47億
|167.50億
|173.89億
|180.63億
|最低值
|153.28億
|156.44億
|164.91億
|173.35億
|平均值
|156.88億
|162.21億
|169.14億
|176.99億
|中位數
|156.94億
|162.23億
|167.69億
|176.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.47
|1.08
|1.10
|0.90
|0.54
|營業收入
|144.69億
|150.43億
|149.29億
|154.43億
|154.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Kenvue Inc(KVUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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